Вице-губернатор Приморского края Серебряков подал в отставку

Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков, который был куратором департаментов спорта, здравоохранения и труда, подал в отставку по собственному желанию.

«За спиной 5 лет. Были и откровенные неудачи, но были и несомненные прорывы. Получен колоссальный опыт исполнительной власти и системы государственной вертикали, системы человеческих отношений», — написал он на своей странице в Facebook.

Серебряков отметил, что «должности и посты приходят и уходят, они не вечны», а люди, с которыми он встретился «на этом непростом жизненном отрезке» являются его «главным приобретением». Пост вице-губернатора Приморского края он занял в декабре 2013 года.