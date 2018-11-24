У граждан-банкротов смогут изымать единственное жилье

Верховный суд РФ допустил изъятие у граждан-банкротов единственного жилья, если будет преодолена позиция Конституционного суда, сообщает «Интерфакс». Прецедентом вполне может стать решение по делу Анатолия Фрущака: ВС РФ принял по данному делу решение, что единственное жилье банкрота может быть включено в конкурсную массу и реализовано с торгов. Другими словами: стоимость пущенного с молотка жилья частично погасит долг банкрота перед кредиторами.

«Дело Фрущака» тянется уже лет десять. Анатолий Фрущак в свое время задолжал своему кредитору Андрею Кузнецову крупную сумму – по данным на 2010-2011 годы – более 8 миллионов рублей. Фрущак мог бы расплатиться по долгам сразу: стоимость его квартиры на тот же момент составляла 28 миллионов. Однако Фрущак сперва передал квартиру жене, та – подарила ее дочери… А долг перед Кузнецовым вырос тем временем еще на 5 миллионов рублей, и Фрущак объявил себя банкротом. К тому времени суды уже признали сделки с квартирой недействительными, вернув ее в общую массу имущества должника, а потому, когда того признали банкротом, в оборот попала и квартира.

Прежде все доводы Фрущака судами принимались во внимание, и изначально решения пускать жилье с молотка не было. Однако в Верховном суде решили, что должник недобросовестно выполняет свои обязательства, долг не гасит.

Что будет с квартирой, пока не ясно: судам предстоит учесть интересы банкрота, чтобы не оставлять его и его семью «за пределами социальной жизни». Возможно было бы, например, наложить на квартиру арест – с возможностью постепенной выплаты ее стоимости. Но, так или иначе, частное и единственное жилье более не считается «священной коровой».