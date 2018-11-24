В МИД РФ рассматривают ситуацию в Косовска-Митровице как «очередную провокацию» Приштины

Министерство иностранных дел России отреагировало на ситуацию вокруг вторжения косовско-албанского спецназа в сербонаселенную часть Косовска-Митровицы.

В ведомстве заявили, что рассматривают случившееся не иначе, как в качестве «очередной провокации Приштины», которая преследует своей целью «выдавливание косовских сербов из края».

При этом в МИД отдельно отметили значимость действий сербского правительства.

«Считаем особенно важной ответственную позицию руководства Сербии, предпринимающего усилия для снижения напряженности», — заявили в ведомстве.

Подчеркивается, что это происходит на фоне «самоустранения международных Сил для Косово», в чьи обязанности входит «не только реагировать на провокации надлежащим образом, но и действовать упреждающе во избежание роста напряженности».

Напомним, ранее силовой блок правительства Сербии собрался на экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за ситуации с задержанием полицией Косово четверых сербов. Это произошло в городе Косовска-Митровица. Очевидцы рассказали, что слышали выстрелы.