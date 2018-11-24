Депутат Рады рассказал о «попрошайничестве» украинского правительства

Правительство Украины прибегает к «унизительному» обману своих граждан, пытаясь получить новый транш Международного валютного фонда (МВФ). Причем, новый кредит требуется для реструктуризации уже имеющегося.

«Правительство дурит украинцев, что им нужен транш МВФ. А нужно вот что: переработать бюджет, налоговый кодекс, потому что они еще и налоги поднимают – кто будет их платить?», — заявил депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в интервью «112 Украина».

Он подчеркнул, что вопрос уже имеющейся «долговой ямы» правительства страны «почему-то не ставится».

«То, что они предлагают сейчас – это просто попрошайничество и унижение страны», — сказал Мосийчук.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что Киев и МВФ договорились о новой программе, которая начнется в 2019 году. Валютный фонд, в свою очередь, сообщил, что достиг договоренности по новому кредитному займу стране и намерен одобрить программу после принятия госбюджета Украины на 2019 год.