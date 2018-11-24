Стало известно, сколько денег нужно россиянам для счастья

Аналитики SuperJob, проведя опрос среди россиян, выяснили, сколько кому в среднем надо денег для счастья, сообщает РИА Новости. Участвовали в опросе граждане старше 18 лет, из крупных городов. Всем им задавался один и тот же вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком»?

Оказалось, что самые несчастливые (если мерять в деньгах) отнюдь не москвичи: столичные жители с запросом в 207 тысяч рублей оказались лишь на втором месте. А вот на первом – жители Владивостока: им для полного счастья хватило бы 208 тысяч.

Чуть ниже москвичей расположились жители Ростова-на-Дону: им для полного счастья хватило бы 203 рублей ежемесячно. А вот санкт-петербуржцы оказались в середине списке: хоть город и столичным, но 160 тысяч в среднем тут для счастья хватит.

А вот самые счастливые – если, опять же, мерить в деньгах – люди живут в Омской области и Набережных Челнов. Им вполне хватит по 116 тысяч рублей ежемесячно.