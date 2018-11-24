Синоптики предупредили москвичей о приближении «январских» морозов
В конце ноября среднесуточная температура воздуха окажется на 7 градусов ниже нормы для этого месяца.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о том, что в конце ноября в регион придут «январские» морозы.
Как сообщает портал «Метеоновости», температура воздуха в последних числах текущего месяца в ночные часы упадет до -11...-16 градусов. Днем же столбики термометров не поднимутся выше отметки -6 градусов.
Отмечается, что среднесуточная температура воздуха окажется на 7 градусов ниже нормы ноября и будет соответствовать показателям конца января.
Ранее синоптики рассказали о том, как долго будет лежать снег в российской столице.