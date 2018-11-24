В Раде посетовали на «унизительный обман» Украиной своих граждан

Правительство Украины прибегает к «унизительному» обману своих граждан при попытках получить новый транш Международного валютного фонда (МВФ), посетовал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

«Если завтра не примут бюджет, завтра наступит дефолт. Ничего он не наступит. Это правительство дурит украинцев, что им нужен транш МВФ», - сообщил он в эфире «112 Украина».

Вместе с тем он подчеркнул, что действительно следовало бы сделать Киеву, так это «переработать бюджет, поменять его направления, поменять налоговый кодекс».

«Они (украинские власти - прим. ред.) еще и налоги поднимают - кто будет их платить?» - задался вопросом Мосийчук.

По его словам, новый кредит от МВФ Украине нужен в первую очередь для реструктуризации уже существующей задолженности.

«Почему этот вопрос не ставится? Почему только "дай, дай, дай" - с протянутой рукой бегают по миру. То, что они предлагают сейчас - это просто попрошайничество и унижение страны», - посетовал депутат.

Ранее украинский президент Петр Порошенко выразил надежду, что Еврокомиссия якобы окажет Киеву помощь в сотрудничестве с Международным валютным фондом.