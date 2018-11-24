Новую школу на 360 человек откроют в сирийской Латакии в феврале 2019 года

В деревне Эль-Фахура в сирийской Латакии строят новую школу. В классах и коридорах заканчивают укладывать плитку. На первом этаже откроют классы арабского, русского и английского языков. На втором будут располагаться кабинеты психологии, литературы и математики. И даже у учителя по физкультуре будет свой кабинет. Здесь проживают 30 тысяч человек, и до этого была лишь одна школа - одна на несколько деревень.

Новое здание начали строить пять месяцев назад. Каркас, стены, перекрытия уже установлены. Осталось провести отделочные работы.

«Школа будет оснащена всем необходимым - мебелью, пособиями, компьютерами. В ней будет 12 классов, и каждый на 30 учеников», - говорит инженер Рами аль-Кузи.

Ждать, когда и в старой школе станет просторно, а детям не придется делить классы со взрослыми и сидеть по-трое за партой, осталось совсем не долго.

Откроют школу на 360 человек в феврале 2019 года.

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