В генштабе Великобритании сравнили Россию с «Исламским государством»*

Глава британского генштаба генерал Марк Карлтон-Смит считает, что РФ якобы представляет большую угрозу для Великобритании и ее союзников, чем запрещенные в России террористические организации «Исламское государство»* и «Аль-Каида»**.

«Русские постоянно стремятся подорвать Запад, ведя разработку новых боевых возможностей в нетрадиционных областях, таких как кибер и космос», - приводит The Telegraph слова британского военного.

Карлтон-Смита также отметил важность того, чтобы Лондон и его союзники не относились спокойно «к угрозе, которую представляет российская сторона».

«Россия сегодня представляет намного большую угрозу для нашей национальной безопасности, чем угроза исламских экстремистов, таких как (группировки – прим. ред.) "Аль-Каида"** и "Исламское государство"*», - подчеркнул глава британского генштаба.

Ранее стало известно, что хакеры из группировки Anonymous обнаружили документы о деятельности проекта Integrity Initiative, который Великобритания использует для вмешательства во внутренние дела стран ЕС и для информационной войны с Россией.

*«Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в РФ

**«Аль-Каида» - террористическая организация, запрещена в РФ