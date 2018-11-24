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Океан «изрыгнул» выброшенный людьми мусор обратно на улицы Гаити: видео

Наталия Майорова
05:12 24.11.2018
Причиной мусорных «рек» стал сильный ливень, который не только «вернул» отходы из океана обратно людям, но и смыл близлежащие свалки, затопив мусором страну.
Видео: worldethq, YouTube

Мусорные «реки» потекли по улицам Гаити. Из-за проливных дождей ливневая канализация не смогла справиться с потоком, в результате чего вода поднялась до предельно высокого уровня.

В отдельных частях города поток смыл бытовые отходы и мусор, в результате чего город буквально затопило ими.

Большинство улиц оказались поглощены потоками «рек» из пластикового мусора. Все эти отходы находились в черте города, а многие из них - на несанкционированных свалках, уточняет портал Daswetter.

На кадрах, опубликованных на YouTube, видно, как люди спасаются от неожиданного потока, запрыгивая на различные возвышенности. Причем реки оказываются настолько мощными, что едва не уносят автомобили, припаркованные тут же.

Ранее воображение пользователей Сети взбудоражила река Читариум в Индонезии. Она является главной водной артерией для жителей Западной Явы, однако она на протяжении долгого времени считалась грязнейшей на всей планете.

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