Эйфелеву башню закроют из-за протестов

Французские власти приняли решение о закрытии в субботу, 24 ноября, Эйфелевой башни. Это связано с протестами, которые состоятся на Марсовом поле в Париже.

«Из-за демонстраций на Марсовом поле, я буду закрыта для посещения весь день 24 ноября», - сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице башни в Twitter.

Ранее сообщалось, что во Франции протестующие против повышения стоимости автомобильного топлива облили нечистотами здание центрального муниципалитета. Для этого активисты использовали специальную технику коммунальщиков. Видео инцидента было размещено в Сети.

Напомним, беспорядки во Франции не утихают уже несколько дней. Движение протестующих получило название «Желтые жилеты» - именно этот элемент одежды является обязательным атрибутом французских водителей. С Нового года стоимость бензина в Пятой республике должна вырасти на 2,9 евроцента за литр. Стоимость дизеля - на 6,5 евроцента за литр.

Всего на улицы французских городов вышли сотни человек. В ходе стычек с полицейскими более 400 демонстрантов получили ранения. Среди пострадавших 28 сотрудников жандармерии, полиции и пожарных частей.