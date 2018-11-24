Живой эмбрион акулы обнаружен на дне океана: видео

Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали в Сети редчайшее видео. На кадры попал живой эмбрион акулы, который прикрепился к водоросли.

Как уточняется в подписи к видео, такое явление - большая редкость. И несмотря на то, что на ролике не происходит ничего сверхъестественного, кадры становятся все популярнее.

Видео было снято вблизи берегов Пуэрто-Рико на глубине почти в 250 метров. На кадрах видно, как внутри эмбриона мечется уже вполне сформировавшийся зародыш акулы, готовый вот-вот выплыть в реальный мир.

Несмотря на то, что большинство акул являются живородящими, кошачьи акулы - это исключение. Самки данного вида откладывают яйца, заключенные в капсулу. Затем оно прикрепляется либо к грунту, либо к водорослям, либо к другим неподвижным предметам, где и происходит развитие зародыша.

Ранее сообщалось о сенсация зоологического мира - в Приморском океанариуме бычья зебровидная акула впервые отложила яйца в неволе.