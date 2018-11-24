Восстание машин: в Китае система распознавания лиц выписала штраф фотографии на автобусе

В Китае система распознавания лиц вместо переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора человека по ошибке оштрафовала фото местной знаменитости, которое было размещено на автобусе.

Инцидент произошел в городе Нинбо. На снимке была изображена известная в стране бизнес-леди Дун Минчжу. Сразу после фиксации системой «нарушения», картинка с изображением женщины была показана на рядом стоящем экране. Заметившие казус местные жители сняли случившееся на камеры мобильных телефонов и разместили кадры в социальных сетях.

Позже правоохранительные органы разобралась с недоразумением, а технический персонал обновил систему распознавания лиц.