«Крест смерти» образовался на рынке американской нефти

«Смертельный крест» образовался на рынке американских нефтяных фьючерсов. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Впервые с 2017 года 50-дневный скользящий средний показатель цены фьючерсов на американскую нефть WTI остановился на уровне ниже аналогичного значения за двести дней.

В частности, при изображении двух цен на графике в виде линий получается пересечение, которое эксперты назвали «крестом смерти». Оно свидетельствует о возможном дальнейшем падении цен.

Кроме того, по состоянию на 18:30 по московскому времени пятницы, 23 ноября, январские фьючерсы на нефть марки WTI опустились сразу на 6,79% - до 50,92 доллара за баррель. С понедельника ресурс этой марки подешевел практически на 10%.

Что же касается нефти марки Brent, то она подешевела за неделю сразу на 12%. По состоянию на 18:30 по московскому времени ее цена составила 58,94 доллара за баррель. Лишь за пятницу январские фьючерсы на Brent опустились сразу на 5,85%. Несмотря на то, что цены на данную нефть упали ниже ключевого показателя поддержки еще с начала торгов на Лондонской бирже, так называемый «крест смерти» у него не наблюдался.