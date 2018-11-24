В Москве на проезжую часть рухнул бизнес-центр «Северянин»: видео

Бизнес-центр «Северянин», расположенный на улице Красная Сосна в столице, рухнул прямо на проезжую часть. Кадрами в Сети делятся очевидцы обрушения.

На ролике видно, как за считанные секунды «Северянин» сначала складывается, как карточный домик, а затем обрушивается на дорогу. Причем все вокруг моментально обволакивают клубы пыли.

При этом в момент, когда 12-этажное здание начинает рушиться, по дороге все еще движутся автомобили. Как отметили очевидцы в соцсетях, рабочие успели выбежать на проезжую часть и предупредить водителей.

Как уточняет сайт газеты «Известия», пострадавших в результате обрушения нет. Ранее здание было решено снести с помощью спецтехники, его начали разбирать по частям.

В настоящее время неизвестно, было ли обрушение запланированным, или же это произошло случайно.