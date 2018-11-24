Лавров обсудил с главой МИД Японии вопрос ускорения переговоров по мирному договору

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе состоявшейся встречи со своим японским коллегой Таро Коно в Риме обсудил вопрос ускорения переговоров по мирному договору на основе договоренности между главами обеих стран, которая ранее была достигнута в Сингапуре. Об этом сообщило в субботу, 24 ноября, японское внешнеполитическое ведомство.

«Мы подтвердили, что будем углублять дискуссию на уровне глав МИД, опираясь на договоренность между нашими лидерами об ускорении переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Японии.

Вместе с тем ранее в Министерстве иностранных дел РФ данную информацию подтвердили.

«Были обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы», - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

В Сингапуре 14 ноября состоялась встреча, на которой президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров относительно заключения мирного договора на основе Совместной декларации от 1956 года.

Глава российского МИД Сергей Лавров находится в Риме с двухдневным рабочим визитом. В пятницу, 23 ноября, он уже провел встречи с главой дипведомства Иордании Айманом ас-Сафади, а также с президентом Ирака Бархамом Салехом и главой МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези.