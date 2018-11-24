Хакеры раскрыли антироссийскую программу Великобритании

Хакеры из группировки Anonymous обнаружили документы о деятельности проекта Integrity Initiative, который Великобритания использует для вмешательства во внутренние дела стран ЕС и для информационной войны с Россией.

По данным Anonymous, проект, который финансировался британским кабмином, был основан в 2015 году. В числе тех, кто связан с Integrity Initiative, находятся финансист Уильям Браудер, ранее призвавший канадские власти инициировать приостановку членства РФ в Интерполе, и ученый Игорь Сутягин, осужденный в России в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный.

Согласно обнародованным документам, расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта следующего года, оцениваются в 1,96 млн фунтов стерлингов (2,51 млн долларов). Отмечается, что заявленной целью проекта является информационное противодействие Москве.

Среди тех, кто выделял проекту гранты, названы Госдеп США, НАТО и популярная соцсеть Facebook.