«Пенсионный» и «Новичок»: названы главные слова 2018 года

Названы главные слова 2018 года в России. Предварительные итоги подвел портал «Словари XXI века».

Так, главным кандидатом на звание «слово года» стало прилагательное «пенсионный». Также эксперты отметили и другие заметные выражения, например - словосочетание highly likely, которое можно перевести как «весьма вероятно», а также слово «новичок».

Более того, в течение лета текущего года в России часто употреблялось слово «мундиаль», а также топоним «Никольская». Несмотря на завершение чемпионата мира, эти слова по-прежнему остаются широко употребимыми.

В прошлом году лидером топ-10 самых популярных слов стало «реновация». На второй строчке - «биткоин», а замкнуло тройку лидеров слово «хайп».

Также в десятке оказались такие слова, как «токсичный», «баттл», «допинг», «криптвалюта», «фейк», а также «безвиз» и «харассмент».

А вот согласно Оксфордскому словарю словом 2018 года было признано прилагательное «токсичный».