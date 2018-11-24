Ученые обнаружили «культурную революцию» в песнях китов

Биологи из Квинслендского университета в Австралии проанализировали сотни записей песен горбатых китов, в результате чего пришли к выводу, что со временем их звучание усложняется. А причиной тому – переживание «культурной революции». После этого песни резко сменяются на более простые, при этом набирая популярность.

Как уточняется в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, исследователи изучили записи песен китов, которые мигрировали через восточное побережье в период с 2002 по 2014 годы. Таким образом, ученым пришлось отслушать 412 песен, «исполнителями» которых стали 95 китов.

В результате работы выяснилось, что песни китов сначала звучат довольно просто и коротко. Однако со временем сами млекопитающие усложняют их, проходя этап так называемой «культурной революции».

Биологи подчеркивают, что такое процесс может быть связан с тем, что киты стремятся внести свою лепту в исполнение общей песни. Таким образом, общение горбатых китов является ярчайшим примером существования культуры в животной среде.

Ранее сотрудникам Национального парка «Берингия» на Чукотке удалось снять необычное видео серого кита. Млекопитающее приблизилось к берегу, чтобы покормиться, однако со стороны выглядело так, словно кит решил просто «почесаться» о берег.