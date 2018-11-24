На Красной площади нарядили новогоднюю елку
Дерево украшают изображения Крокодила Гены, Волка и Зайца из «Ну, погоди!», Кота Матроскина, Чебурашки и других мультипликационных героев.
Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
В российской столице закончили украшать установленную на Красной площади новогоднюю 21-метровую елку. Помимо традиционных украшений в виде шаров и флажков на ней появились изображения героев советских мультфильмов.
«Елку украшают изображения Крокодила Гены, Волка и Зайца из "Ну, погоди!", Кота Матроскина, Чебурашки и других мультипликационных героев», - сообщает «Москва-24».
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