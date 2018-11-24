На Красной площади нарядили новогоднюю елку

В российской столице закончили украшать установленную на Красной площади новогоднюю 21-метровую елку. Помимо традиционных украшений в виде шаров и флажков на ней появились изображения героев советских мультфильмов.

«Елку украшают изображения Крокодила Гены, Волка и Зайца из "Ну, погоди!", Кота Матроскина, Чебурашки и других мультипликационных героев», - сообщает «Москва-24».

Ранее сайт телеканала «Звезда» рассказывал о том, куда отправляется главный символ Нового года после праздников.