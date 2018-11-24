Названа опасность употребления кофе для беременных

Ирландские ученые обнаружили опасность употребления кофе беременными. В частности, исследователи выяснили, что кофеин, который в избытке содержится в чае и кофе, способен привести к уменьшению размера плода.

Как уточняет издание American Journal of Clinical Nutrition, ученые проанализировали данные 941 матери и их детей. При этом 48% беременных женщин употребляли чай, а еще 38% - кофе. В результате работы выяснилось, что за каждые лишние 100 миллиграммов кофеина, который употреблялся ежедневно в течение первого триместра, вес новорожденного уменьшался на 72 грамма.

Более того, чрезмерное употребление кофеина приводило к уменьшению роста ребенка, длины окружности его головы и к сокращению гестационного возраста.

Ученые также выяснили, что у тех испытуемых матерей, чей уровень потребления кофеина был максимально высоким, новорожденные и вовсе весили на 170 граммов меньше чем у тех, кто употреблял кофе или чай в минимальных количествах.

Вместе с тем исследователи отметили, что кофеин в любом случае демонстрировал негативный эффект на беременных. Причем даже в тех случаях, когда доза кофеина составляла меньше так называемого «безопасного» показателя в 200 миллиграммов в день.

Ранее еще одно исследование негативного воздействия кофеина для беременных было проведено другими исследователями. Оказалось, что дети мам, которые увлекались во время беременности напитками, богатыми кофеином, в дошкольном и школьном возрасте в значительной степени склонны к лишнему весу и ожирению, чем дети, чьи мамы вообще не употребляли такие напитки или делали это редко.