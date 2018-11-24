В Уфе пятилетний ребенок провалился в открытый колодец

Пятилетний ребенок провалился в открытый колодец в центре Уфы. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел на перекрестке улиц Пушкина и Новомостовая вечером 23 ноября, когда мальчик возвращался домой из детского сада.

«Пятилетний мальчик, возвращаясь домой из детского сада вместе с мамой, упал в открытый колодец, в результате получил телесные повреждения», - говорится в сообщении.

После случившегося ребенок был госпитализирован. По факту произошедшего ведомство начало проверку.