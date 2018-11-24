Голодный кот «вывернулся наизнанку», пытаясь достать вмерзшую в лед рыбу: видео

Замерзшая во льду рыба прямо на поверхности водоема стала недостигаемой добычей для одного голодного кота, который решил полакомиться обнаруженной добычей.

Идея оказывается для животного навязчивой, в результате чего кот даже исполняет «извивающийся танец» - он и играет с рыбой, и бьет ее лапами, и даже отскакивает подальше, он все оказывается безрезультатно. Добыча так и осталась лежать подо льдом, причем у самой поверхности водоема, что еще больше раззадорило животное.

В конце ролика кот с безысходностью смотрит на автора видео.

Ранее в Сети стало набирать просмотры видео, на котором толстый кот играет с игрушечной рыбой - хозяин кинул своему питомцу муляж рыбы, а пушистый зверь «расправился» с ним.