СМИ сообщили о снижении стоимости нефти WTI в США

Стоимость добываемой в Соединенных Штатах нефти марки WTI (West Texas Intermediate) упала ниже $51 за баррель.

Как сообщает CNN, ссылаясь на мнение аналитиков, продолжающееся почти 1,5 месяца снижение цены вызвано возрастающими излишками черного золота на мировом рынке при существовании возможного замедления спроса.

Авторы материала при этом напоминают, что в октябре цена барреля достигала $76. Отмечается, что падение стоимости нефти также отразилось на курсах акций ведущих энергетических компаний США.

По словам главы отдела исследований банка Societe Generale Майкла Хейга, настроение участников рынка сейчас можно назвать «мрачным».