Давление на каноническую УПЦ - в РПЦ отреагировали на отмену передачи Почаевской лавры

В Московском патриархате назвали отмену передачи объектов Почаевской лавры в пользование Церкви «масштабной кампанией против канонической УПЦ». С таким сообщением выступил заместитель главы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

«Поступающая информация свидетельствует о подготовке масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы», - заявил он.

Вместе с тем он подчеркнул, что буквально недавно президент Украины Петр Порошенко заверял в «"добровольном характере" присоединения общин к "единой церкви"», которая к тому же конструируется политиками «из малопригодного материала».

«Одна вот только незадача: монахов в ней будет раз-два и обчелся», - цитирует сообщение «Интерфакс».

Балашов также подчеркнул, что в настоящее время в Почаевской лавре монашествующих больше, чем у «раскольников разных мастей на всю Украину». Он задался вопросом, кем же заселят святые обители после того, как сумеют «выгнать из них силою подлинных хранителей монашеской традиции»

«Ведь их с избранного пути верности преданию Церкви - не свернуть. И из Стамбула новых иноков выписать не получится. Придется, видимо, привлекать исполнителей госзаказа сезонно на контрактной основе?», - заявил Балашов.

В пятницу, 23 ноября, министерство юстиции Украины отменило передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры в ведомство Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).