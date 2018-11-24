Испания угрожает сорвать саммит ЕС по Brexit

Запланированное на воскресенье, 25 ноября, заседание Европейского совета, в ходе которого главы стран ЕС должны будут одобрить соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза, может не состояться из-за отсутствия консенсуса в «гибралтарском вопросе». Соответствующее заявление сделал руководитель испанского правительства Педро Санчес.

«Пока гарантий мало, и поэтому Испания сохраняет вето в соглашении по Brexit», - приводит сайт 24 Horas слова премьер-министра.

При этом глава испанского кабинета министров добавил, что если соглашение по указанному вопросу не будет достигнуто, то заседание Европейского совета может не состояться.

Гибралтар является британским владением на Пиренейском полуострове, на которое претендует Испания. Два государства ведут спор о принадлежности этой территории более 300 лет - с 1713 года.