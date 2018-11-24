Украинцы устроили побоище во время судебного заседания в Одессе

Во время судебного заседания в Приморском районном суде Одессы произошла массовая драка. Ее участниками стали группы поддержки сторон, задействованных в процессе.

Как отмечается в пресс-службе областного управления Нацполиции, в полицию были доставлены 49 человек.

«Конфликт был локализован, 49 человек доставлены в отделения полиции для установления обстоятельств происшествия», - говорится в заявлении в Facebook.

В полиции уточнили, что большинство задержанных приехали в Одессу из других регионов Украины. В настоящее время правоохранители устанавливают цель их приезда.

Вместе с тем известно, что разногласия между участниками массовой драки произошли на почве имущественных интересов местных предпринимателей касаемо прав на базы отдыха.

Совсем недавно сообщалось о том, что в городе Каменка Черкасской области Украины случилась массовая давка местных жителей. На этот раз причиной послужила раздача бесплатных продуктовых наборов.