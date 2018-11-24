СК обнародовал кадры, сделанные на местах крушения Су-24М и Ми-8 в Сирии

Сегодня Россия напомнила, что не оставит безнаказанным убийство своих военнослужащих, где бы ни находились преступники. Речь об инциденте, который произошел ровно три года назад в Сирии.

Напомним, 24 ноября 2015-го террористы расстреляли катапультировавшегося пилота бомбардировщика Су-24М, сбитого в сирийском небе, а затем смертельно ранили морпеха из состава группы эвакуации, направлявшейся на вертолете Ми-8 за экипажем бомбардировщика.

Сегодня впервые широкой аудитории представили кадры оперативной съемки, сделанные российскими экспертами в сирийской арабской республике непосредственно на местах крушения бомбардировщика Су-24М и вертолета Ми-8.

Прошло три года. И все это время напряженно работали российские следователи. Им удалось установить личности девятерых подозреваемых. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Теперь власти и силовые структуры государств-партнеров России в этой сфере, в том числе входящих в Интерпол, в случае если указанные лица появятся на их территории, обязаны задержать этих людей и передать российским правоохранительным органам.

Разбитый и полностью обгоревший фюзеляж вертолета спасательной группы. В нескольких метрах двигатель, отлетевший в сторону при ударе о землю. Обломанные лопасти, на металлической обшивке многочисленные пробоины от пуль. Это все, что осталось от боевой машины.

«В результате проведенных осмотров мест происшествия на территории провинции Латакия обнаружены места крушения российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы. С достоверностью установлены районы с позициями членов незаконных вооруженных формирований, с которых велся огонь по катапультировавшимся летчикам; помещение в одном из населенных пунктов в провинции Латакия, куда боевиками было доставлено тело Олега Пешкова», - заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В тот же день при проведении операции по спасению экипажа бомбардировщика Су-24М погиб морпех Александр Позынич. Он действовал в составе десантной группы на одном из вертолетов Ми-8, которая совместно с сирийским спецназом проводила спасательную операцию. Из кабины вертолета вел огонь по террористам, атаковавшим группу. Боевикам удалось подбить «восьмерку». Один из осколков попал Александру прямо в шею. Ранение оказалось смертельным.

Девять граждан Сирии, которых следователи обвиняют в преступлении, уже арестованы Басманным судом. Пока заочно. Все они объявлены в международный розыск. Но это, уверены в СК, не окончательный список. Следователи продолжают искать каждого из тех, кто еще принимал участие в убийстве российских военнослужащих.

Все произошло 24 ноября 2015 года. Самолет турецких ВВС сбил Су-24М, которым управляли пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин. Они выполняли задание по уничтожению инфраструктуры боевиков в Сирии.

Нашим летчикам удалось катапультироваться, но с земли террористы открыли по ним огонь. Спастись удалось только капитану Мурахтину. Подполковнику Олегу Пешкову присвоено звание Героя Российской Федерации - посмертно.