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Путин потребовал от глав регионов реального улучшения жизни россиян

Константин Коковешников
23:59 23.11.2018
Президент РФ обратил внимание на то, что очень часто показатели проделанной его подчиненными работы в реальной жизни отличаются от результатов в отчетах.
Фото: Пресс-служба Президента РФ

Не просто сухой отчет, а предметный. Неформальный разговор напрямую с руководителями регионов. Начинается с экскурсии, которую президенту РФ Владимиру Путину проводит глава Сбербанка Герман Греф.

Он показывает российскому лидеру выстроенный тут всего лишь 4 года назад корпоративный отель, ставший площадкой для проведения расширенного заседания президиума Госсовета - высшего совещательного органа страны.

Не в душных кабинетах, а на лоне природы - оно впервые проходит в таком формате. Где само место располагает к разговору по душам.

Главе государства демонстрируют крупнейший в Европе японский сад, спроектированный главным императорским хранителем Широ Накане. Все это время на фоне слышны детские голоса. Президента приветствуют воспитанники местного лагеря.

По территории комплекса Владимир Путин передвигается в пассажирском кресле новенького электрокара. В большом зале гостиницы президента уже ждут руководители областей, краев и республик.

Встреча проходит что называется без галстуков. В плотном контакте с представителями правительства они работали все последние сутки. И начинается с впечатлений Владимира Путина.

«Хороший объект, очень красивый. Вот скоро еще виноградник здесь у него будет и все, что положено к винограднику. Будет полностью укомплектована гостиница. Но собрались мы, конечно, не ради этого. Собрались для того, чтобы вместе поработать», - заявил президент РФ.

Ход выполнения указа, подписанного Владимиром Путиным в мае этого года, который определяет основные направления развития страны на ближайшие 6 лет, во многом зависит от действий на местах. По словам главы государства, он требует от чиновников не столько показателей на бумаге, сколько реального улучшения жизни людей.

«Дело не в указе и даже не в нацпроектах, в которые “упакована” наша совместная работа по достижению известных и необходимых для страны показателей, дело в результатах этой работы в будущем. Нам нужны конкретные результаты, людям нужны конкретные результаты. Модное такое словечко есть, выражение - средняя температура по больнице - вот нам средней по больнице не нужно! Нужен конкретный результат! Так, чтобы люди это увидели!», - подчеркнул Путин.

Увеличение продолжительности жизни до 78 лет, снижение уровня бедности в 2 раза, улучшение жилищных условий для пяти миллионов россиян ежегодно и, конечно, рост реальных доходов, а не усредненных статистических данных - все это нуждается в дополнительных 8 триллионах рублей. Но главное - требует к себе крайне бережного, вдумчивого отношения. Подчеркивает Владимир Путин на примере дорог.

«Увеличить количество дорог с 30–35 процентов до 40–45, довести до нормативного состояния – не очень понятно, правда? Ям не будет больше на дороге или они останутся? Или просто нормативы изменят, и то, что сегодня 30–35, завтра уже будет считаться 40–50, а ямы и колдобины как были, так и останутся», - заявил глава государства.

То же самое и в области культуры, где чисто математический подход попросту не сработает. Как оценить тут эффективность работы чиновников? Это и есть так называемые «системные вопросы», которые предстоит обсудить лишь за одним из круглых столов. Всего их семь. От здравоохранения и образования до цифровой экономики и инфраструктуры. И это не считая двусторонних встреч, которые у Владимира Путина традиционно проходят после таких заседаний.

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