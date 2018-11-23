Минздрав и ГИБДД разработают список запрещенных лекарств для водителей

Министерство здравоохранения РФ совместно с ГИБДД начало подготовку поправок к Кодексу об административных правонарушениях, которые запретят водителям употреблять лекарства, способные вызвать «одурманивающий» эффект. В частности, речь идет о фенобарбитале и димедроле.

По причине пробела в статье 12.8 КоАП, водителям, которые употребили данные препараты, в настоящее время невозможно вынести положительное заключение об опьянении - несмотря на то, что фактически они нарушили инструкции к лекарству и сели за руль.

Конкретный список препаратов будет разработан Минздравом совместно с ГИБДД. В ведомстве также предложили ввести обязательные анализы для водителей, которые получают удостоверения после истечения срока лишения прав.

По словам экспертов, список запрещенных медикаментов может получиться внушительным. При этом отмечается, что лекарств с побочным эффектом, которые могут затормозить реакцию водителя - тысячи, начиная от антидепрессантов и заканчивая сердечными каплями. Даже за прием таблетки обезболивающего может быть выписан штраф в размере 30 тысяч рублей с последующим лишением прав, что равносильно наказанию, как и для нетрезвого водителя.

Еще одним важным нюансом является вопрос о том, сколько таблеток или капель можно принимать перед вождением, поскольку одна и та же дозировка способна оказывать различное действие на людей. При этом некоторые препараты могут выводиться из организма до нескольких недель.

«Препараты, что фенобарбитал, что димедрол, могут несколько суток определяться в различных жидкостях человеческого организма. Но при этом, если достаточное прошло время - это сутки и более суток, как правило они не влияют на концентрацию, на внимание, на возможность управления автомобилем», - отметил врач психиатр-нарколог Руслан Исаев.

ГИБДД в этой инициативе руководствуется исключительно намерением исправить печальную статистику, поскольку случаев лекарственного опьянения становится все больше. Так, в прошлом году в Москве выявили 244 случая, когда водитель «перелечился». Однако специалистам еще предстоит установить критерии, чтобы была возможность отличить употребление лекарств по необходимости и в иных случаях.

Ранее в России ужесточили условия возврата водительских прав. В частности, лишенные этих документов автомобилисты смогут вернуть их лишь после оплаты всех числящихся за ними штрафов. Соответствующее решение, размещенное на портале правовой информации, приняло российское правительство.