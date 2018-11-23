Лавров сравнил политику Запада с супружеской изменой и рассмешил зал

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров иронично отреагировал на практику стран Запада обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ.

Во время выступления на конференции «Средиземноморье: римский диалог» Лавров упрекнул западных партнеров в игнорировании прямого диалога с российской стороной.

В частности, глава МИД РФ привел в пример обвинения Финляндии и Норвегии в так называемом «вмешательстве» России в работу GPS в ходе осенних военных учений НАТО Trident Juncture.

Лавров подчеркнул, что вежливые люди не используют СМИ для предъявления своих претензий, а обращаются лично.

«Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ», - сообщил глава МИД РФ.

Это высказывание развеселило присутствующих в зале - они встретили сообщение Лаврова смехом и аплодисментами.

Ранее Лаврова подчеркнул, что «зацикленность на санкциях в США приобрела параноидальный характер». При этом Москва настроена на диалог с Вашингтоном.

Ранее тенденцию обвинять Россию в так называемых «смертных и иных грехах» отметил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такие утверждения просто не имеют под собой никаких оснований.