В российских городах с населением менее 50 тыс. запустили второй мультиплекс

В 20-ти регионах России города с населением менее 50 тыс. жителей теперь смогут смотреть в цифровом формате еще 10 телеканалов: запущен второй мультиплекс. Последние четыре года его транслировали только передающие станции в крупных городах. Остальные были переведены в режим ожидания и вот теперь их расконсервировали.

До конца декабря, как нам обещают, абсолютно все телезрители от Калининграда до Камчатки смогут смотреть 20 бесплатных цифровых каналов. В Нижнем Новгороде запуск второго мультиплекса стал целой церемонией с нажатием символической красной кнопки.

Как говорят представители Российской телевизионной и радиовещательной сети, к запуску готовились долго и не все шло гладко.