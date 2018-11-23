Путин покормил карпов во время прогулки в Крыму

Президент России Владимир Путин вместе с главой Сбербанка Германом Грефом осмотрел территорию гостиничного комплекса «Мрия» в Ялте, где проходило заседание президиума Госсовета.

Участники встречи перед началом мероприятия прогулялись по территории комплекса, объехав его на электрокаре, и покормили карпов в пруду японского сада.

Путину и Грефу дали специальную миску с кормом для рыб, из которой российский президент взял три горсти и бросил их в воду.

В пятницу в Ялте проходило заседание президиума Госсовета. Формат совещания подразумевал неформальное общение за семью круглыми столами. Основной темой встречи был ход выполнения майского указа президента РФ.

В мае этого года Владиир Путин поручил снизить вдвое уровень бедности в России, обеспечить стабильный рост доходов населения, рост уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции.