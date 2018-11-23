Во Франции вооруженный мужчина требует встречи с Макроном
Злоумышленник требует, чтобы протестующих против повышения стоимости топлива приняли в Елисейском дворце.
Фото: Panoramic, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Полиция Франции проводит в городе Анже операцию по обезвреживанию человека, который заявил, что у него с собой взрывчатые вещества. Мужчина требует принять в Елисейском дворце протестующих против повышения цен на топливо. Об этом сообщил телеканал BMFTV.
По информации телеканала, злоумышленник сообщил, что требует встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Иначе он взорвет гранату и другие взрывчатые вещества в сумке.
Как сообщил BMFTV, этот человек раньше привлекался к ответственности из-за торговли наркотиками.