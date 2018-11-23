Четыре военных армии САР погибли в результате обстрелов боевиков в Хаме

Террористы, действующие в Идлибской зоне деэскалации, не менее трех раз нарушили режим прекращения огня в сирийских провинциях Хама, Латакия и Алеппо. Об этом руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин на брифинге.

В результате обстрелов в провинции Хама было ранено четыре военнослужащих правительственных войск.

Также российские военные провели еще одну гуманитарную акцию в провинции Хомс, в ходе которой раздали 450 проднаборов. Напомним что в их состав традиционно входят рис, мука, а также мясные консервы.