Минюст отменил передачу Почаевской лавры в ведомство УПЦ

Министерство юстиции Украины отменило передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры в ведомство Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Члены комиссии минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации пришли к выводу, что регистрация права пользования комплексом была проведена с нарушениями. В результате решение о его передаче УПЦ было аннулировано.

Ранее полиция Тернопольской области Украины возбудила уголовное дело по подозрению в незаконности передачи сооружений Почаевской лавры в ведомство УПЦ в 2003 году по распоряжению Виктора Януковича.

Свято-Успенская Почаевская лавра - православный монастырь в Почаеве Тернопольской области, крупнейший православный храмовый комплекс и монастырь на Западной Украине и второй в стране после Киево-Печерской лавры.