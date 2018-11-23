Многодетную иркутянку уволили за отказ переходить из санитарок в уборщицы

Главный врач Иркутской городской клинической больницы №3 уволил санитарку предпенсионного возраста. Женщина обратилась с жалобой к Уполномоченному по правам человека в области Виктору Игнатенко.

Омбудсмен направил в Следственный комитет обращение с просьбой разобраться, было ли увольнение законным. Женщина работала санитаром в реанимации. С прошлого года вступил в силу закон, согласно которому на этой позиции могут работать только люди, имеющие профильное образование.

Иркутянку, а также еще несколько сотрудников перевели в уборщицы на время прохождения специального обучения. Она его прошла, но должность санитара ей не вернули, а в сентябре после отпуска уволили.

Женщина является матерью пятерых детей, трое из которых несовершеннолетние, среди них 14-летний инвалид детства. Иркутянку уволили, несмотря на то, что до пенсии ей осталось всего два года.

Омбудсмен считает, что увольнение нарушает федеральный закон, вступивший в силу 14 октября 2018 года. Изменения предусматривают ответственность за необоснованное увольнение сотрудника предпенсионного возраста.