Порошенко отреагировал на заседание Путина в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит в Крым российского лидера Владимира Путина является нарушением международного права. Об этом он сообщил на совместной с президентом Словакии пресс-конференции, сообщает пресс-служба украинского лидера.

По словам Порошенко, «от этих визитов Крым не станет Российским»

Напомним, что в пятницу, 23 ноября, Владимир Путин провел в Ялте расширенное заседание президиума Госсовета России по реализации майского указа. МИД Украины выразил протест в связи с этим. Москва, в свою очередь, не приняла заявление Киева.