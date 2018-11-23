Тела двух погибших найдены на месте пожара на складе в Москве

В результате пожара на складе с горюче-смазочными материалами на северо-западе Москвы погибли два человека. Еще три человека пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя медицинских служб по Москве.

Пожар на складе произошел в Большом Волоколамском проезде, 16. Как сообщали в соцсетях очевидцы, перед возгоранием с территории склада доносились хлопки.

Сейчас возгорание ликвидировано. Причины пожара устанавливаются.