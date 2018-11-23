Лавров и Зариф обсудили СВПД по иранской ядерной программе

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф на встрече в Риме обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров на полях международной конференции «Средиземноморские диалоги» стороны продолжили также обмен мнениями по сирийскому урегулированию.

«Среди международных тем особое внимание уделено проблематике урегулирования ситуаций в Сирии, Ливии, на Украине. Стороны подтвердили свою приверженность объединению усилий всего мирового сообщества в борьбе с терроризмом и другими современными вызовами и угрозами», - говорится в тексте.

Ранее Сергей Лавров встретился с главой МИД Японии Таро Коно и спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.