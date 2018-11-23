Стала известна дата начала продаж Lada Xray с вариатором

АвтоВАЗ запустил сборку хэтчбека Lada Xray с вариатором. Первый экземпляр был выпущен 22 ноября. Об этом сообщила «Российская газета».

Дебютный вариант Xray пилотной партии выкрашен в светло-коричневый цвет «Пума» и укомплектован японским вариатором Jatco JF015E. Также автомобиль оснащен двигателем HR16 объем 1,6 литра мощностью 114 лошадиных сил. Внешне хэтчбек не отличается от других вариантов модели. О цене новинки пока неизвестно.

Старт продаж планируется либо в конце текущего года, либо в начале следующего.