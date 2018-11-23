Врачу калининградского роддома, где погиб младенец, предъявили обвинение

В Калининграде предъявили обвинение в превышении должностных полномочий врачу роддома №4, где погиб младенец. Об этом рассказал адвокат врача Евгений Серых.

В отношении Елены Белой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), сообщает ТАСС.

Врача задержали 15 ноября, на следующий день суд принял решение о заключении ее под стражу. Женщину поместили в следственный изолятор. После того, как прокуратура обжаловала арест, женщину освободили и поместили под домашний арест до 14 января 2019 года.

По версии следствия, 5 ноября в роддом в Калининграде поступила женщина, которая на следующий день родила ребенка. Ребенку было необходимо ввести препарат «Куросурф», но врачи этого не сделали, ребенок умер. В истории родов женщины было указано мертворождение. Елена Белая на тот момент исполняла обязанности главного врача.