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Врачу калининградского роддома, где погиб младенец, предъявили обвинение

Анастасия Евдокимова
20:46 23.11.2018
В отношении врача Елены Белой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
Врачу калининградского роддома, где погиб младенец, предъявили обвинение
Фото: pixabay.com

В Калининграде предъявили обвинение в превышении должностных полномочий врачу роддома №4, где погиб младенец. Об этом рассказал адвокат врача Евгений Серых.

В отношении Елены Белой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), сообщает ТАСС.

Врача задержали 15 ноября, на следующий день суд принял решение о заключении ее под стражу. Женщину поместили в следственный изолятор. После того, как прокуратура обжаловала арест, женщину освободили и поместили под домашний арест до 14 января 2019 года.

По версии следствия, 5 ноября в роддом в Калининграде поступила женщина, которая на следующий день родила ребенка. Ребенку было необходимо ввести препарат «Куросурф», но врачи этого не сделали, ребенок умер. В истории родов женщины было указано мертворождение. Елена Белая на тот момент исполняла обязанности главного врача.

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