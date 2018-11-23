Москва не приняла протест Украины из-за поездки Путина в Крым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не принимает протест Украины из-за визита российского лидера Владимира Путина в Крым.

Напомним, что 23 ноября в Ялте Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета республики по реализации «майского указа». Позже на Украине возмутились несогласованной с ней поездкой российского президента на полуостров.

Крым присоединился к России в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона проголосовали за присоединение к РФ. Украина и некоторые другие страны не хотят признавать итоги голосования.