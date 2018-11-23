Роскосмос опубликовал видеозапись этапа сборки ракеты «Союз-ФГ», на котором ранее был допущен брак

Специалисты предприятий Роскосмоса на космодроме Байконур собрали блоки первой и второй ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая предназначена для вывода на орбиту корабля «Союз МС-11». Работу сотрудников ведомства сняли на видео, которое опубликовали во «ВКонтакте».

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-11» состоится 3 декабря.

Напомним, что 11 октября во время старта пилотируемого корабля «Союз МС-10» с ракетой-носителем «Союз ФГ» к МКС произошла авария носителя. На борту были космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Спасательная капсула с ними приземлилась в 20 километрах от Жезказгана в Казахстане. Никто из членов МКС не пострадал. Из-за аварии было решено приостановить все пилотируемые пуски к МКС, которые проводятся с космодрома Байконур и только на «Союзах».

Позже в Роскосмосе рассказали,что авария ракеты «Союза-ФГ» произошла из-за некорректной работы датчика разделения первой и второй ступеней.