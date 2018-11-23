Мужчину унесло ветром на Ямале: видео

Бушевавший 21 ноября в ямальском поселке Сабетта штормовой ветер сбил с ног мужчину. Кадры его борьбы со стихией опубликованы в сети.

На кадрах мужчина в рабочей одежде пытается двигаться навстречу потокам воздуха, однако ничего не получается. Он ползет, встает на колени, но не может противостоять ветру.

Чтобы удержаться на месте, мужчина был вынужден втыкать в наст отвертки и двигаться таким образом.

К концу недели ямальский шторм добрался до севера Свердловской области. По данным синоптиков, в предстоящие выходные в регионе ожидается 30-градусный мороз и сильный ветер.