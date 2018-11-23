Дочь маршала Малиновского показала подарки отцу от Шарля де Голля

На Красной площади состоялись торжества по случаю 120-летия со дня рождения Маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Его память почтили у Кремлевской стены, где захоронен прах маршала.

В историю он вошел как выдающийся полководец, прошедший четыре войны, и государственный деятель, значительно укрепивший боевую мощь страны.

В церемонии возложения цветов приняли участие те, кто служил под его началом, и те, кто служит сейчас, опираясь на его богатый опыт.

Как начинался боевой путь легендарного полководца и о том, как семья узнавала об успехах Родиона Малиновского, рассказали потомки маршала. Дочь маршала Малиновского, Наталья, всю свою жизнь хранит вещи отца. В кожаном чемодане пластинки с французскими песнями – подарки Шарля де Голля. На стенах бесценные фотографии, на которых Родион Яковлевич принимает парад 7 ноября 1951го года на коне по имени Сингапур. Выбрал его маршал благодаря воспоминаниям молодости.

«Когда они плыли во Францию, их отпустили в Сингапуре посмотреть. Это произвело на них сногсшибательное впечатление», - рассказала «Звезде» дочь маршала Советского Союза Р. Малиновского Наталья Малиновская.

Тогда ему было всего 16, а на груди молодого пулеметчика уже красовался Георгиевский крест. В первую мировую он героически сражался на западном фронте, был ранен во время Яссо-Кишиневской операции. Эта операция советских войск стала одной из самых успешных за всю Великую Отечественную войну: всего за шесть дней войска Малиновского и Толбухина разгромили миллионную группировку противника и полностью освободили Молдавию. В 1944 году он стал маршалом, а через 13 лет занял пост министра обороны Советского Союза. В его кабинет на Знаменке в Москве можно заглянуть и сегодня.