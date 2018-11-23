Осака получила раво проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025

Японский город Осака получил право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025. Об этом свидетельствуют данные голосования стран-участниц Международного бюро выставок, которое прошло в рамках 164-й сессии его генеральной ассамблеи.

Российский город Екатеринбург также боролся за право стать хозяином выставки. Россия, которая является активным участником международного выставочного движения с 1851 года, до сих пор не принимала ЭКСПО.

Всемирная выставка ЭКСПО - самая крупная международная выставка. В ней участвуют более 170 стран, которые показывают свои лучшие достижения в области науки, техники и архитектуры. Мероприятие проходит раз в пять лет.