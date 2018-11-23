В России изменят правила замены двигателей

НАМИ и ГИБДД планируют ввести запрет на установку в автомобили двигателей, которые на 25% мощнее тех, которые предусмотрены заводом-изготовителем. В данный момент ограничений нет, но уже разработана рекомендация для испытательных лабораторий не делать такие изменения в конструкции. Она прописана в протоколе совещательной группы Росаккредитации, в которую входят представители ГИБДД, НАМИ и испытательных лабораторий, сообщает газета «Коммерсантъ».

Директор НИ Центра технической экспертизы ФГУП НАМИ Андрей Васильев, при такой замене мотора возникает угроза безопасности движения, так как может выйти из строя или заклинить коробка передач, приводы, поскольку они не рассчитывались на передачу новым двигателем мощности и крутящего момента. По его словам, в зоне риска находятся и детали подвески, тормоза, а также рулевое управление.

Васильев заметил, что допускается установка более мощного двигателя только в том случае, если это изначально предусмотрено заводом.

Напомним, что сейчас решение о возможности установки нового мотора принимает испытательная лаборатория. После замены двигателя и получения документов владелец автомобиля должен обратиться в ГИБДД, чтобы официально зарегистрировать изменение.