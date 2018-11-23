В МИД РФ рассказали, зачем Британия снова опубликовала видео из Солсбери

Мифические новые «доказательства» по «делу Скрипалей» призваны отвлечь внимание мировой общественности от переговоров Лондона и Брюсселя по выходу Великобритании из Европейского союза. Так в российском МИД прокомментировали обнародованное ранее Скотленд-Ярдом видео прогулки Александра Петрова и Руслана Боширова по Солсбери. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«Вот так примитивно правительство госпожи (Терезы) Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки», - написала Захарова.

В Лондоне кадрами данного видео пытаются убедить общественность в причастности россиян к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Для большей убедительности полицейские разместили еще и фотографии баллончика, в котором якобы находился яд.

У российской стороны это вызвало ряд вопросов, в том числе почему кадры опубликовали только сейчас и что подозрительного в них увидели британские стражи порядка. Ответов на них в Лондоне не дают, как и возможности российским дипломатам встретиться с пострадавшими Скрипалями, которые являются российскими гражданами.

Ранее Скотленд-Ярд на своем сайте разместил три видео, на которых изображены люди, внешне похожие на Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Инцидент произошел в марте этого года, власти Британии назвали Петрова и Боширова сотрудниками ГРУ. Сами россияне в интервью телеканалу RT обвинения отвергали. Они рассказали, что приехали в Солсбери как туристы.