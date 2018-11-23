Cклады загорелись после хлопка на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы разгорелся пожар на складах. Инцидент произошел по адресу: Волоколамский проезд, 16.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, перед возгоранием были слышны хлопки.

На место выехали спасатели. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.