Cклады загорелись после хлопка на северо-западе Москвы
Как сообщают очевидцы в соцсетях, перед возгоранием были слышны хлопки.
Фото: shekhovtsov_sn, instagram
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На северо-западе Москвы разгорелся пожар на складах. Инцидент произошел по адресу: Волоколамский проезд, 16.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, перед возгоранием были слышны хлопки.
На место выехали спасатели. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.